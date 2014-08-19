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مدير شبكة رصد مُشيدًا بفيديو «بيت المقدس» لكمين الفرافرة: «مبهور بالناس دى..وكل ثانية ليها قيمة »

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عمرو فراج

أشاد عمرو فراج رئيس رصد الذي بثته جماعة أنصار بيت المقدس وزعم فيه اغتيال 5 جنود مصريين دون تحديد مكان وقوع الحادث الإرهابي، وتضمن لقطات من الهجوم الإرهابي على كمين “الفرافرة” بالوادي الجديد والذي راح ضحيته 21 جنديا من قوات حرس الحدود في يوليو الماضي.

وكتب فراج، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” على ما وصفه بالقدرة الفائقة على توصيل الرسالة الإعلامية قائلاً: ” كل ثانية في الفيديو ده ليها تأثير و ليها قيمة، خلفيات الصورة بتاعت الشيخ و هو بيتكلم ليها تأثير، النشيد، آيات القرآن، بجد، أنا مبهور بأداء الناس دي، بعيدًا عن مناقشة تفاصيل صحة أو خطأ ما يقومون به” .

 

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