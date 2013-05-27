"الرى": زراعة 665 ألف فدان أرز بزيادة 3 أضعاف العام الماضى

تلقى الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، فور عودته من أديس أبابا، تقريرا وافيا عن موقف المياه فى الموسم الصيفى واللازمة لزراعات الأرز والقطن والذرة.

وتضمن التقرير أن إجمالى المساحة التى تمت زراعاتها أرزا حتى أول أمس بلغت 665 الف فدان بنسبة تقترب من 62% من إجمالى المساحات المقررة هذا العام والبالغة مليون و76 ألف فدان.

وأشار التقرير إلى أن هناك تجاوزا كبيرا فى المساحات المنزرعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، والتى بلغت 204 ألف فدان، وهو ما يعنى أنه حتى تاريخه تمت زراعة مساحات تتجاوز ثلاثة أضعاف المساحات المنزرعة العام الماضى، وهو ما يفسر حدوث أزمات مياه فى بعض المحافظات، والذى تقوم الوزارة بالتعامل الفورى معها.

ووجه الوزير نحو زيادة التصرفات المائية لمواجهة التوسع الشديد فى الزراعات لتبلغ 250 مليون متر مكعب بدءا من اليوم 27 مايو مضيفا انه بمقارنة كميات المياه المطلقة خلال العشرة الايام الاخيرة فى شهر مايو بين العام الماضى 2012 والعام الحالى 2013 يثبت إطلاق كميات مياه زائدة قدرها 75 مليون متر مكعب.

وعن نتائج زيارته الأخيرة، ضمن الوفد المرافق للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أشار بهاء الدين الى أن موقفنا من سد النهضة واضح ولم يتغير ويتركز فى حماية حقوق مصر المائية وعدم التفريط فيها بأى حال من الأحوال.

وأشار الوزير إلى أن تصريحاته فى أديس أبابا جاءت كلها لتؤكد هذا المعنى، والذى لا يتعارض مطلقا مع تحقيق التنمية لكل دول الحوض بما فيها أثيوبيا.

وأكد الوزير أننا فى انتظار الانتهاء من التقرير الفنى لتقييم سد النهضة، والذى سيصدر خلال أيام وعندها سيتم التعامل مع الموقف بناء على معلومات موثقة، مضيفا أن علاقات مصر مع دول حوض النيل هى علاقات أزلية استمرت فى الماضى وستستمر فى المستقبل لصالح جميع دول الحوض وإلى أن تصريح رئيس الوزراء الأثيوبى عقب لقائه برئيس الجمهورية بعدم الإضرار بالمصالح المائية لمصر، هو تصريح إيجابى ويجب البناء عليه بما يحقق مصالح الجميع.