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سامية جاهين: علاء عبد الفتاح يضرب عن الطعام لحين الإفراج عنه

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سامية جاهين: علاء عبد الفتاح يضرب عن الطعام لحين الإفراج عنه سامية جاهين: علاء عبد الفتاح يضرب عن الطعام لحين الإفراج عنه

أكدت الناشطه السياسيه ساميه جاهين دخول الناشط السياسى علاء عبد الفتاح فى إضراب تام عن الطعام، حتى موعد الإفراج عنه.

علاء عبد الفتاح

 وكانت عائلة علاء عبد الفتاح، قد نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم، وقالت فيه “في الثانية من صباح الأحد ١٧ أغسطس، زار علاء والده أحمد سيف الإسلام، في العناية المركزة في المستشفى بعد أن دخل في حالة غياب عن الوعي”.

 وتابعت، “قبلها بثلاثة أيام كانت زيارتنا الأخيرة لعلاء في ليمان طرة، وكانت أخبار والده وقتها مطمئنة، ولم تكن هناك وسيلة بعد هذا لنخبره بتدهور الحالة، وعندما جاء علاء إلى المستشفى يوم الأحد، فوجئ بأنه في العناية المركزة وفاقد الوعي”.

وأضافت .”كان مشهد أبيه على فراش المرض غائبًا عن الوعي نقطة فاصلة لعلاء.. وفي نهاية هذه الزيارة قرر أنه لن يتعاون مع هذا الوضع العبثي الظالم حتي لو كلفه ذلك حياته.. وأخطرنا علاء بقراره هذا في زيارتنا له بليمان طرة”

ومن ناحيتته وعبر موقع تويتر كتبت ساميه.”علاء دخل فى إضراب ام عن الطعام،حتى الإفراج عنه.الحريه لعلاء”.

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