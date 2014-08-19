بالصور.. «تليجراف» ترصد الدول الأقل جذبًا للسياحة في العالم

الأسبوع الماضي، تم إعلان فرنسا البلد الأكثر زيارة في العالم، مع استقبالها أكثر من 80 مليون سائح العام الماضي، لكن صحيفة «تليجراف» البريطانية آثرت أن تقدم قائمة بأقل دول العالم زيارة وجذبًا للسياحة، إذا ما أراد البعض السفر إلى مكان يتجنبون فيه الحشود ويتمتعون بالهدوء وجمال الطبيعة. وتم تقسيم تلك الدول بالمناطق الجغرافية، فيما اعتمدت «تليجراف» في تصنيفها على بيانات منظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، لعام 2013.

أمريكا الجنوبية

الدولة الأقل زيارة: غيانا (177 ألف زائر خلال عام 2013).

وهي بلد تصنف غالبًا كجزء من منطقة البحر الكاريبي بقارة أمريكا الجنوبية. وتتميز بغاباتها المطيرة وتقلبها السياسي، وبراعة مواطنيها في لعبة الكريكيت.

وربما تعد البرازيل الدولة الأكثر جذبًا للسياحة في تلك المنطقة، على الرغم من عدم وجود بيانات عنها في تقرير منظمة السياحة لعام 2013، لكنها اجتذبت نحو 5.7 مليون سائح عام 2012.

أمريكا الشمالية

تعد كندا الدولة الأقل زيارة في قارة أمريكا الشمالية، لكنها لا تزال تتمتع بشعبية كبيرة بين السياح. وقد زارها العام الماضي نحو 16.6 مليون سائح، أما الدولة الأكثر جذبًا للسياح في القارة ذاتها، فهي الولايات المتحدة، مع 69.8 مليون زائر عام 2013.

شمال أوروبا

الدولة الأقل زيارة: أيسلندا (808 ألف زائر).

تعد تلك الدولة الأقل جذبًا للسياحة في شمال أوروبا، على الرغم من أن مناخها الثلجي استقطب أعدادًا قياسية من الزوار البريطانيين إلى البلاد هذا العام، أما البلد الأكثر زيارة في المنطقة ذاتها، فهيالمملكة المتحدة (31 مليون سائح).

أوروبا الغربية

الأقل زيارة: ليشتنشتاين، وهي دولة غير ساحلية تقع في جبال الألب (62 ألف سائح)

وتعد تلك الدولة واحدة من أصغر وأغنى دول العالم، وهي عادة ما تجتذب نحو 1% من زوار فرنسا، التي تعد الأكثر زيارة في أوروبا الغريبة، مع تسجيلها 84.7 مليون سائح خلال 2013.

أوروبا الوسطى والشرقية

الدولة الأقل زيارة: جمهورية مولدوفا (96 ألف زائر)، أما روسيا، فتعد الأكثر زيارة هناك (28.4 مليون سائح).

جنوب أوروبا/ البحر المتوسط

الأقل زيارة: سان مارينو (139 ألف سائح في عام 2012، إذ لم تكن هناك أرقام متاحة عن تلك الدولة في تقرير منظمة السياحة لعام 2013).

ولكن ربما لا تكون سان مارينو هي المكان المناسب للهروب من الحشود، بحسب «تليجراف»، إذ نقلت الصحيفة عن كاتبها المتخصص في شؤون السياحة، تيم جيبسون، قوله العام الماضي:«عبر الحدود في منطقة إميليا رومانيا، تقع سان ليو، التي تتمتع بقلعة رائعة جديرة بالاهتمام.. وهنا في سان مارينو تجد حشودًا ومحال كثيرة لبيع التذكارات».

وبحسب بيانات منظمة السياحة العالمية، كانت إسبانيا هي الدولة الأكثر زيارة في المنطقة لعام 2013، مع 60.7 مليون سائح.

إفريقيا

> الأقل جذبًا للسياحة: سيراليون (81 ألف زائر)

وتقول «تليجراف» إن هذا التصنيف قد يكون ظالمًا بحق سيراليون، لأن الكثير من دول المنطقة لا تقدم بياناتها لمنظمة السياحة العالمية، لذلك يجب التعامل مع اعتبارها الدولة الأقل زيارة بدرجة من الشك.

أما الدولة الأكثر زيارة، بحسب تقديرات منظمة السياحة، فهي جنوب أفريقيا (9.5 مليون زائر)

أمريكا الوسطى

الأقل زيارة: بليز أو هندوراس البريطانية سابقًا (294 ألف سائح)

على الرغم من أن أراضيها استقبلت من قبل عددًا من المشاهير والشخصيات رفيعة المستوى، مثل رينجو ستار ومادونا وهاريسون فورد وسيندي لوبر، إلا أنها تظل المنطقة الأقل زيارة في أمريكا الوسطى، في حين تعد كوستاريكا الدولة الأكثر زيارة مع 2.3 مليون زائر.

منطقة البحر الكاريبي

الأقل زيارة: مونتسيرات، وهي جزيرة جبلية في الكاريبي، (7 آلاف سائح)

وصفها أحد كتاب «تليجراف» ذات مرة بأنها «الجزيرة الجميلة في جزر الهند الغربية البريطانية»، لكنها قد تأثرت بشدة بفعل ثورة بركان قبل عدة سنوات، الأمر الذي قد يكون مسؤولًا جزئيًا عن انخفاض عوائد السياحة حاليًا. أما الدولة الأكثر جذبًا للسياحة فهي: جمهورية الدومينيكان (4.7 مليون زائر).

شمال شرق آسيا

الأقل زيارة: منغوليا (476 ألف)

وأفادت الصحيفة بأنه لم ترد معلومات عن كوريا الشمالية، التي قد تكون الأقل زيارة في شمال شرق آسيا، أما الأكثر زيارة، بحسب منظمة السياحة، فهي الصين (55.7 مليون سائح)

جنوب شرق آسيا

الأقل زيارة: تيمور الشرقية (78 ألف سائح)

تعد أحدث بلد في هذه المنطقة وأقلها جذبًا للسياح أيضًا. ولا تزال تعانى من الفقر وعدم الاستقرار، على الرغم من تمتعها ببعض من مواقع الغوص الرائعة.

الأكثر زيارة: تايلاند (26.5 مليون زائر)

جنوب آسيا

الأقل زيارة: بوتان (105 ألف زائر في عام 2012)

ولا توجد أرقام متوفرة عن أفغانستان أوبنجلاديش أو إيران، أما الدولة الأكثر زيارة، بحسب منظمة السياحة، فهي الهند (6.8 مليون سائح).

أوقيانوسيا (منطقة تتمركز في جزر المحيط الهادئ الاستوائية)

الأقل زيارة: توفالو (ألف زائر)، على الرغم من جمال طبيعتها واستقبالها دوق ودوقة كامبريدج، الأمير ويليام والأميرة كيت ميدلتون، العام الماضي.

أما الأكثر زيارة، فهي أستراليا (6.38 مليون سائح)