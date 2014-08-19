مفتي ‫السعودية‬ يعتبر «‫‏داعش‬» و«‏القاعدة‬» خوارج ويدعو لقتلهم

اعتبر المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ تنظيمي الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا بـ”داعش” و”القاعدة” جماعات “لا تحسب على الإسلام وامتداد للخوارج”، ودعا لقتلهم.

ودعا في بيان أصدره اليوم حمل عنوان ” تبصرة وذكرى” ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى الوسطية والاعتدال، معتبرا أنها “كمال وجمال هذا الإسلام”.

وحذر من “أفكار التطرف والتشدد والإرهاب الذي يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل”، مشيرا إلى أنها “ليس من الإسلام في شيء”.