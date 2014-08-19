مقتل 3 أقارب للبابا فرانسيس في حادث سيارة

قتل ثلاثة من أقرباء البابا فرنسيس، اليوم الثلاثاء في حادث سير في مقاطعة كوردوبا وسط الأرجنتين على ما أعلنت الشرطة.

وقالت المفوضة كارينا فيريرا، من شرطة المنطقة لوكالة “فرانس برس”، إن “القتلى هم رضيع في شهره الثامن وطفل في الثانية من العمر ووالدتهما بينما نقل الوالد اوراسيو بيرغوليو” ابن شقيق البابا الى المستشفى وهو “في حالة خطيرة”.

وقع الحادث ليلاً على الطريق السريع الذي يربط روزاريو بكوردوبا، على مسافة غير بعيدة من بلدة فيلا ماريا على بعد 550 كلم إلى شمال غرب بوينس ايرس.

ولسبب لم يعرف بعد، إصطدمت السيارة التي كانت تقلهم بمؤخرة شاحنة محملة بالذرة بحسب المصدر نفسه.