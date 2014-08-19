«عريقات»: نؤيد فكرة توسيع «اللجنة الرباعية» لتسوية الصراع في الشرق الأوسط

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، أن “فلسطين تؤيد فكرة توسيع اللجنة الرباعية” لتسوية الصراع في الشرق الأوسط.

> وقال عريقات- خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في موسكو عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف- “إذا كان الحديث يدور عن توسيع الرباعية ، فإننا مع هذه الفكرة .. وأضاف: أن الرباعية أو صيغة موسعة عنها قادرة على اتخاذ قرار بخصوص الجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة عام 1967″.

يُذكر أن روسيا طرحت مؤخرا توسيع “الرباعية” بضم مصر وجامعة الدول العربية إليها.. وأشار صائب عريقات إلى أن “هذه المسألة كانت ضمن القضايا التي جرى بحثها خلال المحادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف”.

ودعا عريقات إلى تحديد موعد أقصى لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، معربا عن أمله في اتخاذ قرارات لإحداث انفراج في غضون شهر أو شهرين.

وأكد أن الهدف الرئيسي للفلسطينيين يكمن في إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وفق القرارات الدولية ذات الصلة.وأضاف كبير المفاوضين الفلسطينيين :” أنه بحث خلال اللقاءات التي عقدها في موسكو مسألة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، متهما إسرائيل بالمماطلة في التفاوض في الوقت الذي يستمر فيه العدوان ضد الشعب الفلسطيني”.

وتابع :” إن الجانب الفلسطيني لم يتحدث عن استئناف المفاوضات، وإن المطلوب التحرك بصيغة جديدة لتسوية النزاع في الشرق الأوسط لأن منظمة التحرير لن تسمح باستمرار الوضع على ما هو عليه”.

وفيما يخص المفاوضات الجارية في القاهرة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة، نقلت وكالة أنباء ” إيتار ــ تاس ” عن عريقات قوله :” إن البرنامج الموحد الذي قدمناه للشقيقة مصر راعية المحادثات الجارية في القاهرة واضح، وقائم على كل ما وقعت عليه إسرائيل من اتقافيات والتزامات ووفدنا يبذل جهداً جباراً لإنجاح الجهد المصري”. واتهم عريقات الوفد الإسرائيلي بأنه “يمارس الابتزاز والمراوغة وتضييع الوقت ويريد إبقاء الوضع على ما هو عليه”.

وذكر عريقات أن المسألة لا تتعلق بوقف العدوان ورفع الحصار فحسب، بل وتتعلق أيضاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع سقف زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية إلى حدود 4 يونيوعام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف :” انه بحث هذا الأمر مع الأصدقاء في روسيا بصفتها عضوا في مجلس الأمن وعضوا في “اللجنة الرباعية”..وقال في هذا الشأن: “نطالب المجتمع الدولي رسميا بإصدار قرار يثبت فيه سقفٌ زمني إلزامي لاستكمال انسحاب القوات الإسرائيلية إلى حدود عام 1967″.

وأشار عريقات إلى تحركات خلال الأيام المتبقية من الشهر الجاري وخلال الشهر القادم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، معبراً عن أمله في أن “تُتوج بتحرك دولي يتناسب مع حجم الكارثة التي حلت بأبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس”.. وقال :” إن الشرق الأوسط بحاجة إلى السلام لا إلى الحرب، والسلام يتحقق بقيام الدولة الفلسطينية”.