الطيران الحربي الإسرائيلي يشن 3 غارات على قطاع غزة

أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم على عدة أهداف في قطاع غزة قبل ساعات من انتهاء التهدئة المؤقتة بين الجانبين.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال أغارت على أرض زراعية شرق القرية البدوية ببيت لاهيا شمال القطاع، وأراض زراعية في حي الزيتون شرق مدينة غزة وشرق مخيم المغازي وسط القطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

كانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه موشيه يعالون أصدرا تعليماتهما للجيش بضرورة معاودة الهجوم على أهداف في قطاع غزة ردا على إطلاق الفلسطينيين صواريخ باتجاه بئر السبع ونتيفوت جنوب إسرائيل.

وقالت مصادر إسرائيلية إن اثنين منها سقطا في منطقة غير مأهولة بمدينة بئر السبع فيما سقط الثالث في منطقة “نتيفوت” دون ان تقع إصابات أو أضرار، فيما لم تتبن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق الصواريخ بعد.

أ ش أ