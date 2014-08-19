موشيه ديان و القذافي وكيندي وشاه إيران أبرز رواد أشهر بيت دعارة في أوروبا

أحتفظ الصحفي ويليام ستيديم، طوال 30 عاماً بأسرار “مدام كلود”، التي كانت تدير أشهر بيت دعارة في فرنسا وأوروبا، علماً بأن أسماء لامعة كمعمر القذافي وفقا لستيديم، كانت بين زبائن المدام.

وإذا كان ما جاء في مذكرات الصحفي صحيح فعلا، فذلك يوضح سبب عدم كشفه عن هذه الأسرار لعشرات السنين. فقيامه بذلك من قبل كان سيعرض حياته لخطر كبير، إذ أنه يذكر أسماء قادة مثل الرئيس الأمريكي جون كيندي وشاه إيران محمد رضا بهلوي وغيرهما.

ووفقاً لـ”روسيا اليوم”، لم تقتصر خدمات بيت الدعارة الباريسي الشهير على الزعماء فحسب، إذ احتوت قائمة المستفيدين من خدمات المدام على أسماء مشاهير الممثلين، مثل مارلون براندو وريكس هاريسون، ورئيس شركة فيات جاني أنيلي، وكذلك عسكريون مثل الجنرال الإسرائيلي موشيه دايان.

وعُرف عن مدام كلود كرهها للنساء وكذلك للرجال، الذين كانت ترى فيهم مجرد محافظ نقود، كما يُنسب إليها ابتكار مصطلح “فتاة تحت الطلب”.

ونُقل عنها أنها كانت تبغض الحب، وقولها إن “هناك شيئين سيظل الناس ينفقون المال للحصول عليهما هما الطعام والحب الجاهز للبيع .. وأنا لا أتقن إعداد الطعام”.