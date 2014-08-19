تشييع جثمان أحمد جويلي من مسقط رأسه بمحافظة البحيرة

شيع أهالي قرية “نكلا العنب” ، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة ، اليوم الثلاثاء ، جنازة الدكتور أحمد جويلى وزير التموين الأسبق ورئيس منظمة الوحدة الاقتصادية العربية السابق ، والذي وافته المنية مساء أمس عن عمر يناهز 77 عامًا .

وتم تشيع الجنازة من مسجد أيوب الأنصارى، بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وفي مقدمتهم اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة ، مقدمين واجب العزاء لأسرة الراحل .

جدير بالذكر ، أن الدكتور أحمد جويلى ولد في 23 مارس عام 1937 ، في قرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة ، وحصل على درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية بامتياز مع مرتبة الشرف 1957 ، وماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة 1962 ، وماجستير في الإحصاء الرياضى من ذات الجامعة ، ودكتوراه في فلسفة الاقتصاد الزراعى من جامعة كاليفورنيا 1962 .

وتقلد الجويلى العديد من المناصب أهمها محافظ دمياط من 1984 إلى 1991 ، ومحافظ الإسماعيلية من1991 إلى 1994، وزير التموين والتجارة من 1996 إلى 1999 ، وأستاذ الاقتصاد الزراعى المتفرغ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة نوفمبر 1999 ، والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من 2000 إلى 2010 .