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محافظ الجيزة: 120 مليون جنيه لتوسعة طريق الفيوم

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محافظ الجيزة: 120 مليون جنيه لتوسعة طريق الفيوم محافظ الجيزة: 120 مليون جنيه لتوسعة طريق الفيوم

الدكتورعلى عبدالرحمن محافظ الجيزة

تفقد الدكتورعلى عبد الرحمن محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء مشروع تطوير وتوسعة طريق القاهرة – الفيوم الصحراوي بدءاً من ميدان الرماية وحتى بوابة الرسوم داخل نطاق محافظة الجيزة بطول 15 كم وبتكلفة 120 مليون جنيه .

وأكد المحافظ -في تصريح له اليوم- أهمية المشروع الذي يمثل تطوير مدخل الجيزة الحضارية ، مشيرا إلى أن المسافة من ميدان الرماية وحتى طريق الواحات البحرية بطول 5 كم سيتم الإنتهاء منه نهاية العام الحالي ، حيث يجرى حالياً إضافة حارة ثالثة للطريق ليصبح عرضه 14.5 متر .

وأشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه عن طريق هيئة الطرق والكباري بالتعاون مع المحافظة عن طريق شركات وطنية متخصصة كما سيتم رفع الأتربة والمخلفات من جانبي الطريق وزراعته من الجهتين .

من جانبه، طالب الدكتور سعد الجيوشي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بوضع لافتة وساعة رقمية بميعاد الإنتهاء من المشروع تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووضع علامات تحذيرية بطول الطريق ومراجعة الشركات المنفذة حتى يتم تنفيذه طبقاً للأصول الفنية وتوافر عوامل الأمان والسلامة .

وأضاف أن الهيئة قامت بطرح مشروعي تطوير طريق أسيوط الزراعي والواحات البحرية لرفع مستوى الأمان بهما ويبدأ التنفيذ أول الشهر المقبل ، مؤكدا أنه تم وضع خطة طموحة لتطوير 15 طريقا بأطوال 1300 كم تنتهى فى 2018 بالتوازى مع خطة أخرى لصيانة الطرق والكباري بتكلفة 3 مليارات جنيه ورفع مستويات الأمان لـ 54 طريقا آخر .

وأوضح الجيوشي أن زيادة الحمولة للمقطورات تعد السبب الرئيسي لتدمير الطرق ،مؤكداً أنه تم الاتفاق مع أصحاب الشاحنات على الإلتزام بالحمولة القانونية .

رافق المحافظ في الجولة الدكتور سعد الجيوشي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري واللواء علاء الهراس نائب المحافظ وراضى أمين السكرتير العام المساعد للمحافظة .

 

 

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