وزير الصحة: تعديل شامل فى منظومة الدواء ومراقبة الآداء لوصوله للمريض

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، أنه لا يوجد نقص بقائمة الأدوية الأساسية بل على العكس يتم زيادة عدد الأدوية و المنتجات التى تدخل فى نطاق الأدوية الأساسية، لأنها تمس المريض المصري عن قرب، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من النواقص و التى يتوفر مثائلها و بدائلها بنفس المادة الفعالة مما يحقق نفس الفائدة و بالتالي لا تعتبر هذه نواقص، فيما توجد بعض نواقص للأدوية و على وجه التحديد فى شركات قطاع الأعمال وذلك بسبب تدنى سعر البيع و ارتفاع سعر المواد الخام ، و أنه سينظر فى هذه الأمور كل على حدة لتحديد الموقف النهائى منها.

وأشار عدوي، إلى وجود مشروع للميكنة فى إدارة الصيدلة لسرعة إجراءات تسجيل الدواء و الترخيص والتسعير، ومشروع سلسلة الإمداد الدوائي الذي يهدف الى حل مشكلة الأدوية فى المستشفيات ووحدات وزارة الصحة وتجنب وجود رواكد وهدر فى الأدوية، لافتاً إلى أنه وجه جميع الإدارات أن تعمل معاً بروح الفريق للتسهيل على الشركات و المصانع والمنتجين لتوفير الدواء المصري فى السوق المصري.