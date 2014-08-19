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الداخلية تعلن عن بيع اللوحات ذات الأرقام المميزة للسيارات لصالح “تحيا مصر”

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الداخلية تعلن عن بيع اللوحات ذات الأرقام المميزة للسيارات لصالح “تحيا مصر” الداخلية تعلن عن بيع اللوحات ذات الأرقام المميزة للسيارات لصالح “تحيا مصر”

الناطق باسم الداخلية- أرشيفية

عقدت وزارة الداخلية صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن بدء بيع اللوحات المميزة للمركبات والسيارات بالمزاد العلنى، و ذلك فى اطار جهود الوزارة لدعم صندوق تحيا ، وقال اللواء مدحت قريطم رئيس قطاع الشرطة المتخصصة، إن قيمة شراء “اللوحات المعدنية المميزة” المعروضة بالمزاد العلنى ستذهب لصالح صندوق “تحيا مصر”، وذلك عن طريق البنك الأهلى المصرى.

وأوضح ” قريطم” خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم أنه يتم طرح أرقام وحروف اللوحات المعدنية من خلال موقع إلكترونى باسم “لوحتك دوت كوم” للمزاد العلنى، وذلك حتى يتاح للجميع المشاركة فى المزاد لشراء اللوحات من خلال هذا الموقع.

وأضاف رئيس قطاع الشرطة المتخصصة أن الموقع الإلكترونى سيتم من خلاله إعلان اسم المشترى، كما سيتم عرض لوحات من قبل الإدارة العامة للمرور بحروف وأرقام مميزة، بالإضافة إلى نظام تحت اسم “كون لوحتك” مشيرا إلى أنه لا توجد محددة لبيع اللوحات، وأن الوزارة لن تقبل ببيع اللوحات المميزة بدون الوصول إلى أسعار مناسبة تناسب حجم المزاد، وإلا سيتم إعادة المزاد إذا كانت الأسعار غير مناسبة، وسيتم طرح المزاد بدون عدد أيام محددة حتى انتهاء الأرقام، على أن يمتد المزاد لمدة 3 أيام فقط لكل لوحة.

وأشار “قريطم” إلى أن المشروع لن يفتح الباب أمام تجارة اللوحات والمضاربة حولها، لافتا إلى أن وزارة الداخلية قامت بعرض 30 ألف لوحة معدنية، وأن كل مزاد سيشهد عرض ثلاث لوحات فقط، للحصول على أكبر عائد، والذى من خلاله سيتم دعم الاقتصاد المصرى .

ومن جانبه قال عامر عزت مدير عام الحسابات بالبنك المركزى، إن كافة عمليات بيع اللوحات المعدنية ستتم من خلال البنك الأهلى، على أن يتم تحويلها إلى البنك المركزى الذى يقوم بدوره بوضع القيمة فى حساب صندوق “تحيا مصر”، مشيرا إلى أن هناك تسهيلات لعملية الشراء للمتقدمين فى المزاد.

وشهد المؤتمر حضور عدد من مساعدى وقيادات وزارة الداخلية، وعمر عزت مدير عام الحسابات بالبنك المركزى، وتم خلاله توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية متمثلة فى قطاع الشرطة المتخصصة، والبنك الأهلى تحت إشراف البنك المركزى، لبيع اللوحات المعدنية المتميزة بالمزاد العلنى لصالح صندوق “تحيا مصر” لدعم الاقتصاد.

 

 

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