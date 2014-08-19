بالصور.. «ميركل» تتحول إلى «طباخة في مهمة إنسانية»

قامت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بدور جديد وغير سياسي، الثلاثاء، إذ ساهمت في طهي الحساء لدى زيارتها لمطبخ ميداني تابع لمنظمة للإغاثة الإنسانية في مدينة بون الألمانية، وذلك خلال تفقدها لـ«المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث»، للوقوف على دورة العمل في المكتب والوكالة الاتحادية للإغاثة.

وشاركت ميركل عددًا من الطهاة في صنع طبق من الحساء، وأظهرت صورًا بثتها وكالات الأنباء العالمية، المستشارة الألمانية وهي ترتدي «مريلة المطبخ»، وتتذوق طعم الحساء الذي ساهمت في صنعه قبل تقديمه في أطباق الطعام.

وخلال زيارتها للمكتب الاتحادي للحماية المدنية، قامت ميركل أيضًا بقيادة دراجة بخارية رباعية تستخدم في خدمة الإنقاذ الجبلية، كما تابعت تجربة عملية لإطفاء حريق وهمي من قبل عدد من المتطوعين.