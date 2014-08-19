بالصور .. محافظ المنوفية يناقش استعدادات العام الجديد في اجتماع المجلس التنفيذي

عقد الدكتور مهندس احمد شيرين فوزي محافظ المنوفية اجتماع المجلس التنفيذي وذلك بحضور اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية ،و اللواء اسامة فرج سكرتير عام المحافظة،والأستاذ مصطفى بيومي السكرتير العام المساعد،و المستشار العسكري ،ومديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن ،ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي ورئيس شركة الكهرباء.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر اجتماع المجلس التنفيذي السابق ، و أشار المحافظ إلى ضرورة الاستعداد التام لإستقبال العام الدراسي الجديد بالانتهاء من سرعة استلام الكتب والمقررارات الدراسية وتوزيعها على المدارس قبل بدء العام الدراسي ، وتوفير “ديسكات” جيدة للطلبة والاهتمام بنظافة المدارس من الداخل ( الفصول ، الطرقات ، حجرات الأنشطة ، دورات المياه ، الملاعب ، الأسوار ) والانتهاء من أعمال الصيانة الضرورية والبسيطة والدهانات وتوفير كافة أجهزة الحاسب الآلى.

ومن جانبها أعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه تم تكليف مديري عموم الادارات التعليمية باتخاذ الاجراءات اللازمة والفورية نحو الانتهاء من جميع أعمال الترميمات بكافة المدارس علي مستوى المحافظة بالاضافة إلى سرعة الانتهاء من اجراءات النقل والندب وسد العجز في هيئات التدريس والاداريين والخدمات المعاونة بجميع المدارس وأيضا الاهتمام بنظافة البيئة المحيطة بالمدرسة من خلال التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع المخلفات وأكوام القمامة .

كما أعلن المحافظ أن المواطنين سيشرعون بتحسن فى الكهرباء مع مطلع الشهر القادم بعد ضخ كهرباء من محطات جديدة من النوبارية وبنها ،مشيرا إلى ان السبب وراء مشكلة انقطاع الكهرباء يرجع إلى أعمال التخريب و انخفاض كفاءة المحولات وتقادمها ونقص الوقود وزيادة التحميل و ارتفاع درجة الحرارة وأوضح مخاطبته لشركة الكهرباء لتعيين أفراد امن للحد من هذه الاعمال التخريبية بجانب ما تقوم به مديرية الأمن من جولات يومية على كافة المحطات والمحولات و أبراج الضغط .

وصرح المحافظ بوجود خطة زمنية دورية بالتنسيق مع مديرية الأمن و الزراعة والري و حصر كافة التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعديات على أملاك الري مع توجيه رؤساء المدن بتكثيف الازالات الفورية للقضاء علي هذه التعديات مشيرا إلى استكمال حملات الازالات فى كافة المراكز والمدن بالمحافظة .

ووجه محافظ المنوفية كافة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن وبالتنسيق مع مديرية الأمن إلى ضرورة المتابعة الدورية لإزالة الأشغالات من الشوارع والميادين ومنع وقوف الباعة الجائلين أو عودتهم مرة أخري بالاضافة إلى المتابعة الدورية لإزالة ورفع القمامة من كافة شوارع مدن وقري المحافظة علي وجه السرعة وأيضا وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة وضع علامات تحذيرية عند منطقة اصلاح الاعطال على ان يتم رد الشئ لأصله بعد مضي 48 ساعة من الاصلاح على الأكثر .

وأشار إلى ضرورة تكثيف الحملات المرورية بالشوارع وبالأخص أثناء ساعات الذروة لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على الاختناقات وضبط السيارات والموتوسيكلات والتكاتك المخالفة بالاضافة إلى وضع علامات ارشادية علي الطرق خاصة الطرق ذات الاتجاه الواحد وضبط المخالفين بالتعاون مع مشروع تحسين الطرق بالمحافظة ، بالاضافة إلى متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة .