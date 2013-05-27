انتهاء المرحلة الأولى لتطوير ستاد بنها الرياضي بتكلفة 22 مليون جنيه

أعلن الدكتور محسن مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الانتهاء من نسبة 60% من أعمال تجديد وتطوير ستاد بنها الرياضي .

وقال مرسي أن العامري فاروق وزير الدولة للرياضة سبق وان وافق على تخصيص مبلغ 22 ميلون جنيه لأعمال التطوير في المرحلة الأولى التي من المقرر الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي ، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تشمل احلال وتجديد المعلب الرئيسي لكرة القدم ، وإنشاء مضمار 8 حارات بالمواصفات الدولية بالترتان ، وتطوير المقصورة الرئيسية للاستاد ، ومدرجات الأولى والثانية ، والمرافق الملحقة بهما ، مشيرا إلى عمل تكييف مركزي للصالة المغطاة ، واحلال وتجديد شبكات الصرف والري الرئيسية .

من جانبه قال حسن الديب مدير عام الاستاد أن الهدف من تطوير الاستاد تحويله لمدينة رياضية أولومبية لخدمة أهالي محافظة القليوبية ، واستضافة البطولات والمسابقات والدروات على المستويين المحلي والدولي ، بعد تطوير الاستاد طبقا للمواصفات العالمية والاولومبية ، مشيرا إلى أنه جاري البدء في أعمال تأمين الاستاد بتزويده بكاميرات المراقبة والبوابات

> الالكترونية من خلال التعاقد مع هيئة الدفاع الوطني ، وجاري الانتهاء من اجراءات انارة معلب كرة القدم الفرعي بالاستاد ، وانشاء المقرات الملحقة به .

وأوضح الديب ان الوزير وافق على إنشاء حمام سباحة أولومبي 50 مترا ، واستكمال مدرجات كرة القدم بالملعب الرئيسي في المراحل التالية لتطوير الاستاد .