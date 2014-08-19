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بالفيديو.. «داعش» قاطعًا «رأس أمريكي» ومهددًا واشنطن: سنغرقكم جميعًا في الدماء

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، مقطع ، حذر فيه تنظيم «داعش» الولايات المتحدة من أنه سيغرقها في الدم إذا أصابت الغارات الجوية الأمريكية على شمال العراق مقاتليه، وقال إنه في هذه الحالة سيهاجم الأمريكيين في أى مكان.

وأطلق التنظيم هذا التحذير في رسالة تضمنها فيديو بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن صورة لأمريكي قطع رأسه، خلال الاحتلال الأمريكي للعراق وضحايا قناصة، كما تضمن رسالة مكتوبة باللغة الإنجليزية تقول: «سنغرقكم جميعا في الدماء».

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