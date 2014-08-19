ضبط 3 من الإخوان أحرقوا أتوبيس نقل عام في ذكرى فض رابعة

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة فى تحديد وضبط ثلاثة عناصر من تنظيم الإخوان، عقب قيامهم بقطع الطريق العام بدائرة قسم شرطة حلوان وإضرام النيران بإحدى الأتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام.

فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، لتحديد وضبط مرتكبى واقعة قيام بعض عناصر تنظيم الإخوان بقطع الطريق العام بشارع التحرير بدائرة قسم شرطة حلوان بتاريخ 14 أغسطس الجارى، وإضرام النيران بإحدى الأتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام تصادف مروره، وذلك حال قيامهم بالمشاركة فى تظاهرة خاصة بتنظيم الإخوان.

فقد تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من :

1. محمد صلاح أبوالعلا محمود – سن 31 – حاصل على ليسانس حقوق .

> 2. محمد سيد عبدالعاطى أحمد – سن 29 .

> 3. محمد فاروق مخلق سليمان – سن 40 – موظف .. وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان .

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى وقوات الأمن المركزى تم إستهداف المتهمين وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.