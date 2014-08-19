هيئة قناة السويس تشكل لجنة لدراسة إمكانية إنشاء كوبري متحرك بين بورسعيد وبورفؤاد

قال الدكتور مهندس رشيد عوض اجد مهندسي هيئة قناة السويس ان الهيئة قررت تشكيل لجنة لدراسة إمكانية إنشاء كوبري عائم متحرك بمنطقة الرسوة من حيث الموقع و التكلفة وساعات التشغيل و اسلوب التشغيل .

وأضاف رشيد ان هيئة قناة السويس استجابت لنداءه كان أخرها يون 18 يوليو الماضي بضرورة إنشاء هذا الكوبري العائم بمنطقة الرسوة ليحل مشكلة تكدس السيارات بيمن ميدان المعديات ببورسعيد و نظيره ببورفؤاد .

وأكد رشيد عوض لوكالة أونا بأنه أحد أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها و انه رغم المجهود المبذول فإن مرفق المعديات بهيئة قناة السويس عاجز عن استيعاب الوضع الحالي فضلا من أن يستوعب أو يساير التطوير المستقبلي المنشود للمنطقة ، و معاناة شديدة لعشرات الألاف من المواطنين الذين يضطروا إلي استخدامه يوميا ، وفقا لقوله.

و أشار الدكتور رشيد عوض دبأن هذا المطلب أصبح مطلبا شعبيا لأهالي مدينتي بورفؤاد وبورسعيد لا يجب تأخير تنفيذه.

و كشف عوض ان ه قدم نموذج للكوبري العام الذي يمكن تنفيذه بحيث يتحرك يمينا اويسار علي احد جوانبه اثناء مرور السفن الكبيرو كما يسمح هيكل الكوبري بمرور السفن ذات الارتفاع المتوسط مثل القاطرات و حاملات الوقود و اللنشات و الروافع البحرية من أسفله اثناء عمل الكوبري.