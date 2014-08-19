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شيرشي عن تغريدة أتليتكو: هناك من اخترق حسابي وأنا ألعب بلاي ستيشن

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شيرشي عن تغريدة أتليتكو: هناك من اخترق حسابي وأنا ألعب بلاي ستيشن شيرشي عن تغريدة أتليتكو: هناك من اخترق حسابي وأنا ألعب بلاي ستيشن

نفى أليسيو شيرشي نجم تورينو مسؤوليته عن التغريدة التي تمت كتابتها على حسابه الشخصي بموقع Twitter والتي أكدت توصله لاتفاق مع أتليتكو مدريد.

التغريدة تم مسحها بعد دقائق قليلة، وأكد اللاعب أنه سيلاحق قانونيا من قام باختراق حسابه.

وقال شيرشي لقناة سكاي سبورت: "كنت ألعب بلاي ستيشن مع زملائي وأحدهم اخترق حسابي."

وتابع الإيطالي الدولي "سأتخذ الآن الإجراء المناسب حيال ذلك لأنه بالتأكيد لم أكن أنا من كتبت، لا أعرف ما أقول".

وأضاف "سنرى الآن من الذي فعل هذا."

يُذكر أن شيرشي مطلوب من عدة أندية على رأسها ميلان الإيطالي وأتليتكو مدريد الإسباني.

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