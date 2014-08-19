جوارديولا: بايرن ميونيخ لن يعاني في حال عدم ضم بديل لمارتينيز

أ ش أ - أعرب الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لنادي بايرن ميونيخ عن ثقته بأن الفريق قادر على التكيف مع غياب خافي مارتينيز بسبب الاصابة الطويلة حتى فى حالة عدم ضم لاعب وسط مدافع.

كان اللاعب قد تعرض لاصابة خطيرة فى الركبة ستبعده عن الملاعب عدة شهور فى مباراة السوبر الالمانى التى انتهت بالهزيمة أمام بروسيا دورتموند 2-0.

وأعلن جوارديولا أنه يود ضم لاعب بديل لمارتينيز ووضع مدافع روما المهدى بن عطية على رأس أولوياته.

وصرح جوارديولا لصحيفة بيلد "سيكون من الرائع ان نضم لاعبا قبل نهاية موسم الانتقالات، ولكن لو لم يحدث ذلك سنعمل مع اللاعبين الذين يضمهم الفريق حاليا."

وأتم "هذا لن يمثل مشكلة بالنسبة لنا."