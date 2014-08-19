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عميد «بيطري السادات»: فيروسات متعددة وراء خسائر مربي طيور التسمين

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قال الدكتور هشام سلطان، عميد كلية الطب البيطري بجامعة مدينة السادات، عضو اللجنة العليا للقاحات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الخريطة الوبائية للأمراض الفيروسية بمصر تتلخص فى أمراض وافدة حديثا من فيروس أنفلونزا الطيور الضاري تحت النوع «H5N1»، والذي تم الإعلان عنه في 2006، وسلالات من فيروسات الالتهاب الشعبي المعدي المغايرة «IBV»، والذي ظهر عام 2011، وفيروس النيوكاسل الضاري، الذي ينتمى للمجموعة الجينية رقم 7، وفيروس الأنفلونزا منخفض الضراوة تحت النوع «H9N2»، والذى ظهر عام 2011 .

وأضاف «سلطان» أن النتائج العلمية تشير إلى أن معظم حالات الأوبئة في قطاع التسمين التجاري يسببها أكثر من مسبب فيروسي، في نفس الوقت مع عدوى متزامنة بالبكتيريا والميكوبلازما.

ونصح سلطان بالتشخيص الدقيق قبل اتخاذ أو وضع برامج تحصين، تبعا للحالة الوبائية والمسببات المرضية، ومن ثم التعامل مع كل وباء بحالة منفصلة.

وأشار سلطان إلى أهمية تعاون الجهات المنوط بها التصدى لهذه الأمراض، لمحاولة تقليل الخسائر الاقتصادية المترتبة عليها، والتي تتراوح نسب النفوق بها ما بين 15% و35% من قطعان التسمين، والممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجامعات المصرية، ومراكز ومعاهد البحوث، فضلا عن اتحاد منتجي الدواجن وشركات إنتاج اللقاحات البيطرية، لصالح صناعة الدواجن والمنتجين.

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