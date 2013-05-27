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نيابة عابدين تستدعي ملازم أول و3 أمناء شرطة لاتهامهم بتزوير شهادات جامعية

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نيابة عابدين تستدعي ملازم أول و3 أمناء شرطة لاتهامهم بتزوير شهادات جامعية نيابة عابدين تستدعي ملازم أول و3 أمناء شرطة لاتهامهم بتزوير شهادات جامعية

امر المستشار جمال يسرى وكيل نيابة عابدين باستدعاء ضابط و3 أمناء شرطة، لاتهامهم بتزوير شهادات جامعية منسوب صدورها إلى كلية الحقوق، وقاموا بتقديمها إلى إدارة شئون الأفراد بوزارة الداخلية لتقديمها لترقى الى رتبة ضابط واستخدام هذة الطريق الملازم الذى انكشف امره.

وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار نادر نجم الدين، مدير نيابة عابدين، أن الأمناء الشرطة الـ3 المتهمين كانوا فى انتظار صدور قرار ترقيتهم من أمناء شرطة إلى ضباط يوم الخميس المقبل، وتبين أن الواقعة انكشفت عن طريق عدد من الشكاوى لأشخاص مجهولين ضد المتهمين باستخدامهم شهادات جامعية مزورة، وبفحص ملفاتهم داخل الوزارة، تبين أن شهادتهم الجامعية مزورة.

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