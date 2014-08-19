بالصور .. محافظ قنا يكرم الفائزين من أبناء المحافظة في مهرجان أنشطة الشباب

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، حفل ختام وتكريم الفائزين في مهرجان الأنشطة الصيفية للشباب الذي نظمته مديريه الشباب والرياضة بقنا لتكريم مراكز الشباب الفائزة في الأنشطة الصيفية ” الرياضية والثقافية والفنية والدينية ” وذلك على مستوي مراكز شباب المحافظة بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

أوضح الهجان انه تم تكريم 23 مركز شباب من أصل 177 مركز على مستوي الجمهورية بمشاركة 2655 شاب وفتاة على مستوي مراكز الشباب في مختلف الأنشطة ففي النشاط الرياضي فاز بجائزة خماسي كرة القدم “مركز شباب أبوعموري ونجع حمادي ونجع الحجيرى بقفط ” وفازت مراكز شباب ” القصر ، شباب نجع حمادي ، الكراويين قنا ، جراجوس قوص فتيات ، العزازية دشنا ، كوم بلال نقادة ” بجائزة تنس الطاولة وفى لعبة الشطرنج شباب فازت مراكز ” سمهود أبوتشت ،الجمالية قوص ” وفازت مراكز شباب ” الحاج سلام فرشوط ، السيد عبدالرحيم قنا ”بجائزة الكاراتيه ”.

وفى الأنشطة الدينية والثقافية فازت مراكز شباب ” بهجورة بنجع حمادي ، والنجمة والحمران أبوتشت ،نجع صقر فرشوط ،كوم بلال نقادة ” بمسابقة حفظ القرآن الكريم كما فازت مراكز شباب “كوم الضبع نقادة ، دندرة قنا ، العزازية دشنا ، الرزقة ابوتشت ،الخطارة نقادة ، الحلة قوص ” بمسابقة الشعر والزجل ومجلات الحائط. وفى الأنشطة الفنية فازت مراكز ” المعني ، كوم الضبع ” بمسابقة الغناء الجماعي ومراكز ” العيايشا ، كوم الضبع ” بمسابقة التصوير الضوئي وفى مسابقة التمثيل المسرحي وعزف الناي والطبلةوالربابة فازت مراكز ” الحاج سلام ، المعني ، الحلة ، مدينة الوقف ، دندرة ، كوم الضبع ، مدينة فرشوط، القلمينا ، الزهراء قفط ، دندرة ” وفى مسابقة الأصوات الفردية فازت مراكز ” صوص نقادة المعني ” .

وصرح المحافظ أنه تم تدعيم جميع مراكز الشباب بمبلغ 1210000جنيه لتكثيف الأنشطة الصيفية وفى كافة فروع الجوائز والتحكيم تم تدعيمها بمبلغ 164700 جنيه منها 40500جنيه إجمالي الجوائز التي تم توزيعها على مستوي المراكز .

كما أشاد الهجان خلال الحفل بدور وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزير، في اهتمامه بتكثيف الأنشطة الصيفية ودعم الهيئات الشبابية والرياضية وسعيه للنهوض بالرياضة المصرية .