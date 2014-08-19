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1216 منحة لطلاب الثانوية العامة بالجامعات الخاصة

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أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الثلاثاء، عن تقديم 1216 منحة مجانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الحكومية فى العام الدراسى 2014/ 2015 للدراسة فى الجامعات الخاصة.

واشترط المجلس على المتقدمين لهذه المنح الحصول على الحد الأدنى للمجموع الذى قبلت به الكليات المراد التقدم إليها الطالب، والالتزام باستمرار النجاح طوال سنوات الدراسة، وألا يكون قد تقدم للدراسة بإحدى الجامعات الخاصة، وألا يكون قادرًا على سداد مصروفاتها.

كما يشترط أن يستوفى الطالب الشروط اللازمة للدراسة فى هذه الجامعات، وأن يجتاز اختبارات القبول فى التخصصات المرشح لها، وعلى الطلاب الراغبين فى الحصول على إحدى هذه المنح استيفاء البيانات على الاستمارة المخصصة لذلك على الموقع الإلكترونى لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية www.cpu.edu.eg فى موعد أقصاه 28 أغسطس الجارى، وتسليمها لمقر أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

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