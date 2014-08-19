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«اﻹسكان»: تأهيل 6 آﻻف منزل في 5 محافظات بالصعيد

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أعلنت وزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، عن قيامها بتنفيذ مشروع تأهيل اﻷسر اﻷولى بالرعاية، بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، والذي يستهدف تأهيل نحو 6 آلاف منزل في 5 محافظات بالصعيد، بتكلفة تصل إلى 285 مليون جنيه خلال 3 سنوات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء، أن هذا المشروع يأتى في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن واارتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة أن أصحاب هذه المنازل لن يتحملوا أي أعباء مالية، مشددا على أنه ﻻ فرق بين أي مواطن على مستوى سواء في القاهرة والمحافظات الساحلية، أو محافظات الصعيد، التي ستشهد طفرة في المشروعات الخدمية خلال المرحلة المقبلة.

وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن المحافظات اﻷولى المختارة لرفع كفاءة المنازل بها هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا واﻷقصر، وسيتم التأهيل خلال 3 سنوات.

وأضاف أنه يتم حاليا إنهاء المرحلة العاجلة من المشروع، وتبلغ 89 منزلا بمحافظة أسيوط، وجار التسليم للأهالي والوحدة المحلية، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل المنازل تتضمن رفع كفاءة المباني واﻷرضيات واﻷعمال الصحية والكهربائية وأعمال النجارة دون تحميل المواطن أي أعباء مالية.

وأعلن «ناصر» عن أنه جار حاليا طرح وتأهيل نحو 2000 منزل في المحافظات الخمس، مشددا على أن المشروع من شأنه تشغيل العمالة والقضاء على بطالة الشباب والاعتماد على المقاولين الصغار المحليين.

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