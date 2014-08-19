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جبنة بيضاء مقلية بالسمسم وحبة البركة

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جبنة بيضاء مقلية بالسمسم وحبة البركة جبنة بيضاء مقلية بالسمسم وحبة البركة

الثلاثاء 19-08-2014 12:04

 

الوصفة من إعداد الطاهية منال عبيدة

 

المقادير:

جبنة بيضاء نابلسية أو قرص كبير جبنة حلوم 6 أقراص متوسطة

1 بيض مخفوق

6 قطع جبنة كريمية

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

3 ملعقة كبيرة طحين

2 ملعقة كبيرة سمسم غير محمص مخلوط مع حبة البركة (كمية للتغطيس)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون و2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

 

الطريقة:

 

1.      نرش الطحين والبيض بالفلفل الاسود

2.      نغطس حبات الجبنة بالطحين ثم البيض ثم خليط السمسم وحبة البركة

3.      نحمي زيت الزيتون والزيت النباتي في مقلاة ثم نضع قطع الجبنة ونخفض الحرارة إلى منخفض لتسخن الجبنة من الداخل ويتحمص السمسم ليصيح لونه ذهبي خفيف.

 

هذا الطبق مناسب لوجبة الفطور مع الخبر العربي المحمص .

 

 

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