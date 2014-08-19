«الأعلى للأزهر» يمنح خادم الحرمين الشريفين الدكتوراة الفخرية

قرر المجلس الأعلي للأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، منح الدكتوراه الفخريَّة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء ذلك القرار تقديرًا من الأزهر الشريف لمواقف خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين، ومواقفه الجلية والجليلة تجاه مصر والوطن العربي والمسلمين في كل المجتمعات.

وقد جاء ذلك بناءا على الاقتراح الذي قدمه الدكتور محمد عبد الشافي، القائم بعمل رئيس جامعة الأزهر، وذلك بناءا على تنفيذ قرار الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، السابق، والذي بلغ سن المعاش.

وسوف تقوم مشيخة الأزهر الشريف باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنح الشهادة “العالمية” الدكتوراه لخادم الحرمين خلال الأيام القادمة.