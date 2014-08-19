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مستوطنون بقيادة الخاحام المتطرف «غليك» يقتحمون المسجد الأقصى

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مستوطنون بقيادة الخاحام المتطرف «غليك» يقتحمون المسجد الأقصى مستوطنون بقيادة الخاحام المتطرف «غليك» يقتحمون المسجد الأقصى

ارشيفية

اقتحمت مجموعة من المستوطنين يتقدمهم الخاحام المتطرف “يهودا غليك” المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم من جهة باب المغاربة بحماية الشرطة الاسرائيلية.

وأفادت مصادر مقدسية أن جنود الاحتلال المتمركزين على بوابات المسجد الاقصى شددوا من إجراءاتهم وحجزوا بعض البطاقات للمصلين،وسمحوا للمستوطنين بتدنيس باحات الاقصى.

وأشارت الى أن المصلين والمرابطين تصدوا للمقتحمين بهتافات وصيحات التكبير والتهليل الاحتجاجية وسط حالة من التوتر سادت ساحات ومرافق المسجد الاقصى.

وتفرض سلطات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى، خاصة أوقات اقتحامه من قبل المستوطنين، حيث لا تسمح إلا لكبار السن بالدخول فيما تمنع باقي الفئات العمرية.

في سياق متصل،اعتقلت قوات الاحتلال طفلا قاصرا من داخل المسجد الأقصى بحجة رشقه الحجارة على مجموعة من المستوطنين، واقتادته إلى مركز التوقيف والتحقيق “القشلة” في باب الخليل في القدس القديمة.

 

أ ش أ

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