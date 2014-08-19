أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الحكومة التركية الجديدة تحدد جدول أعمالها خلال المرحلة المقبلة

Google+ Print
الحكومة التركية الجديدة تحدد جدول أعمالها خلال المرحلة المقبلة الحكومة التركية الجديدة تحدد جدول أعمالها خلال المرحلة المقبلة

 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

اتضحت معالم جدول أعمال التركية الثانية والستين التي ستبدأ مهام عملها بعد تولي رجب طيب أردوغان مهام رئيس الجمهورية، فيما توجهت الأنظار إلى عودة رئيس الوزراء أردوغان من إجازته الصيفية للإعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد والحقائب الوزارية الجديدة.

وذكرت صحيفة “عقد” التركية في مقال لها اليوم الثلاثاء أن الحكومة الحالية ستستقيل بعد تنصيب أردوغان رئيسا للجمهورية التركية بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في العاشر من أغسطس الجاري،وستكون المصادقة على تشكيل الحكومة التركية ال 62 أول عمل لرئيس الجمهورية أردوغان.

وفي هذا السياق، اتضح برنامج عمل الحكومة الجديدة التي حددت ثلاثة أهداف وهي دعم الديمقراطية التعددية، وسيادة القانون، وأولويات السياسة الخارجية، إلى جانب متابعة الجهود للتوصل إلى حل للقضية الكردية، إضافة إلى برنامج مبني على سياسة اقتصادية سليمة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي