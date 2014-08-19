الحكومة التركية الجديدة تحدد جدول أعمالها خلال المرحلة المقبلة

اتضحت معالم جدول أعمال الحكومة التركية الثانية والستين التي ستبدأ مهام عملها بعد تولي رجب طيب أردوغان مهام رئيس الجمهورية، فيما توجهت الأنظار إلى عودة رئيس الوزراء أردوغان من إجازته الصيفية للإعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد والحقائب الوزارية الجديدة.

وذكرت صحيفة “عقد” التركية في مقال لها اليوم الثلاثاء أن الحكومة الحالية ستستقيل بعد تنصيب أردوغان رئيسا للجمهورية التركية بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في العاشر من أغسطس الجاري،وستكون المصادقة على تشكيل الحكومة التركية ال 62 أول عمل لرئيس الجمهورية أردوغان.

وفي هذا السياق، اتضح برنامج عمل الحكومة الجديدة التي حددت ثلاثة أهداف وهي دعم الديمقراطية التعددية، وسيادة القانون، وأولويات السياسة الخارجية، إلى جانب متابعة الجهود للتوصل إلى حل للقضية الكردية، إضافة إلى برنامج مبني على سياسة اقتصادية سليمة.

أ ش أ