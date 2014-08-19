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بالصور.. «شبيهة كيت» تترك المحاماة وتتفرغ للبحث عن «شبيه ويليام»

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ربما دفعها الشبه الكبير بينها وبين دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، إلى تغيير مسار حياتها وترك مجال المحاماة والاكتفاء بالتفرغ لدورها الجديد في الحياة.. «شبيهة كيت».

وقالت المحامية كريستينا سبنسر، 26 عامًا، لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن الكثيرين أعربوا لها عن دهشتهم إزاء الشبه بينها وبين دوقة كامبريدج، خاصة مع شعرها الطويل البني وابتسامتها الرقيقة. وأشارت سبنسر إلى أن تلك التعليقات بدأت تصلها، منذ أن كانت في الحادية والعشرين من عمرها، ثم زادت بعد الزفاف الملكي عام 2011.

Christina says comments about her likeness to the Duchess of Cambridge began in the run up to Royal wedding in 2011

وأفادت كريستينا، التي تقطن مدينة برايتون، في إقليم شرق ساسكس، بأنها تبحث الآن عن شبيه للأمير ويليام، دوق كامبريدج، لاستكمال مسيرتها الجديدة.

وبالطبع، تعتبر سبنسر تشبيهها بالأميرة كيت نوعًا من المجاملة الرقيقة، إذ تقول: «لا يمكن أن تتلقي مجاملة أفضل من أن يقول لك أحدهم: أنتِ تشهبين دوقة كامبريدج، وخاصة أنها الشخص الذي أريد أن أصبح مثله بالفعل».

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وتعتقد سبنسر أن أسلوبها المهذب، الذي طورته خلال عملها كمحامية، ساعد في تقريب الشبه بينها وبين الأميرة كيت. وأوضحت أنها تدرس الآن تعبيرات وجه الدوقة وسلوكياتها في مختلف المواقف، في الوقت الذي تبحث فيه عن شبيه للأمير ويليام، رغم أنها تعتبر العثور عليه «أمرًا صعبًا».

Christina is now on the lookout for a Prince William lookalike to begin her new career

ويبقي شيء واحد قد يفسد هذا التشابه بين سبنسر والأميرة، وهو أن المحامية السابقة تعاني لثغة في النطق، وتقول سبنسر عن ذلك: «ربما عليّ ان أجتهد كثيرًا للسيطرة على لثغتي، ولكن قد يكون الأمر غريبًا ومسليًا أيضًا حينما نرى كيت لثغاء».

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