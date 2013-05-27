أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح تجديدات العناية المركزة بمستشفى بورفؤاد العام

  • 25
Google+ Print
بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح تجديدات العناية المركزة بمستشفى بورفؤاد العام بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح تجديدات العناية المركزة بمستشفى بورفؤاد العام

download (39)قام اللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد برفقة  الدكتور حلمى العفنى وكيل الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد بافتتاح تجديدات وحدة العناية المركزة بمستشفى  مدينة بورفؤاد العام و التى تضم 15 سرير مجهز باحدث اجهزة الافاقة و العناية المركزة .

و تفقد محافظ بورسعيد وحدة الاكسجين الجديدة بالمستشفى و الدكتور على صابر مدير مستشفى بورفؤاد العام كذلك وحدة الغسيل الكلوى التى تم اضافة عدد اربعة اسرة لمواجهة الضغط على الوحدة.

كما قام اللواء احمد عبد الة بافتتاح غرفة العمليات المجهزة باحدث سرير طبى والتى تتمكن من استخدامها فى العديد من العمليات ومنها العمليات للحالات الحرجة .

فى حين استمع محافظ بورسعيد الى جميع المشاكل التى تعانى منها المستشفى لحلها و محاولة حلها فى اسرع وقت ممكن وامر بتشغيل وحدة العناية المركزة فى الحالى و استقبال الحالات .

download (40)download (37)download (38)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا