بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح تجديدات العناية المركزة بمستشفى بورفؤاد العام

قام اللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد برفقة الدكتور حلمى العفنى وكيل الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد بافتتاح تجديدات وحدة العناية المركزة بمستشفى مدينة بورفؤاد العام و التى تضم 15 سرير مجهز باحدث اجهزة الافاقة و العناية المركزة .

و تفقد محافظ بورسعيد وحدة الاكسجين الجديدة بالمستشفى و الدكتور على صابر مدير مستشفى بورفؤاد العام كذلك وحدة الغسيل الكلوى التى تم اضافة عدد اربعة اسرة لمواجهة الضغط على الوحدة.

كما قام اللواء احمد عبد الة بافتتاح غرفة العمليات المجهزة باحدث سرير طبى والتى تتمكن من استخدامها فى العديد من العمليات ومنها العمليات للحالات الحرجة .

فى حين استمع محافظ بورسعيد الى جميع المشاكل التى تعانى منها المستشفى لحلها و محاولة حلها فى اسرع وقت ممكن وامر بتشغيل وحدة العناية المركزة فى الحالى و استقبال الحالات .