تعرّفي إلى بساطة مكياج ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز في سباق أفلام العيد بفيلم «جوازة ميري»، وكانت حريصة على مشاهدة فيلمها الجديد مع الجمهور في صالات العرض، في سينما "نايل سيتي" بالقاهرة، على مدار يومين، لتشجيع الجمهور على دخول الفيلم، وسط منافسة قويَّة على شبّاك التذاكر، في ظلّ ظهور وحضور أبطال فيلم «الحرب العالميَّة الثالثة» لجذب الجمهور.

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وجاء مكياج ياسمين عبد العزيز متناسباً مع بساطتها في مشاركتها جمهورها المشاهَدة، إذ ابتعدت عن الألوان الصارخة أو المبالغة في استخدام المساحيق، وهو ما يتناسب مع طريقتها العامَّة والمعتادة في المكياج.

وقد غلب على شكل المكياج العام لبشرتها اللون المسمَّر الجميل، الذي يُذكّرنا بسمرة المصايف الجذابة. واستخدمت أحمر شفاه باللون الأحمر الهادئ. أمّا عيناها فقد اكتفت بتحديدهما بوضوح باللون الأسود الداكن، لكن من دون مبالغة.

ولمحاكاة مكياج ياسمين عبد العزيز في عرض فيلمها «جوازة ميري»، اتّبعي الخطوات التالية:

1- ضعي القليل من المرطّب الملوّن على إسفنجة المكياج، ثمّ وزعيه على وجهك بالتساوي. هذا المرطّب الملوّن، سيمنح وجهك تغطية خفيفة من دون مبالغة، كما سيمنحك طلّة طبيعيَّة.

2- استخدمي خافي العيوب (كونسيلر) لإخفاء الهالات السوداء تحت عينيك، مع الحرص على اختيار درجة مناسبة للون بشرتك.

3- باستخدام الفرشاة، وزّعي بودرة شفّافة على وجهك، مع التأكّد من عدم زيادتها في بعض المناطق دون غيرها.

4- اختاري بودرة برونزيَّة بدلاً من الكريم أو الجل؛ فالبودرة أخفّ، ويُمكنها أن تمنحك سمرة طبيعيَّة. اختاري درجة ذهبيَّة أو صفراء، بحيث لا تبدو داكنة أو غير طبيعيَّة على بشرتك. قومي بتوزيع هذه البودرة البرونزيَّة حول فكّك ومنبت شعرك أوّلاً، من أجل التأكّد من عدم ظهور اختلاف في اللون بين درجة بشرتك وبين المكياج. ثمّ ابدئي بوضع البودرة بخفّة على خديك، أنفك، ذقنك ورقبتك.

5- استخدمي الكحل الأسود لتحديد عينيك. ثمّ استخدمي ماسكرا مكثفة لتطويل رموشك.

6- استخدمي درجة لون أحمر شفاه مناسبة لبشرتك.

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