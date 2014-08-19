4 خلطات طبيعيّة لشفاه رطبة وممتلئة

من أهم ما يميز المرأة وجهها وشفاهها، فإذا كانت شفاهك متشققة وجافة فأنت بذلك تشوهين أناقتك، بينما الشفاه الرطبة الوردية يمكنها أن تجعلك أكثر جمالاً وجاذبية دون الحاجة لتطبيق أحمر الشفاه أو بلسم الشفاه عليها، وكوني متأكدة أن الشفاه الرطبة الوردية الطبيعية ستكون أكثر جاذبية وامتلاءً من الشفاه الباهتة المثقلة بألوان أحمر الشفاه الاصطناعية.

ولتحقيق المعادلة الصعبة والجمع بين الشفاه الطبيعية الرطبة والممتلئة عليك باختيار إحدى هذه الطرق:

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1.العسل الأبيض

استعملي العسل الأبيض يومياً على شفاهك قبل النوم، فالعسل الأبيض سيكون بمثابة بلسم طبيعي للشفاه من جهة، إضافة إلى أنه يعتبر من أفضل علاجات تشقق الشفاه، ولتحصلي على شفاه رطبة وممتلئة وخالية من التشققات فقط استخدمي العسل الأبيض بشكل يومي.

2.زيت الزيتون

يتميز زيت الزيتون بغناه بفيتامينات (أ)، و(د)، و(هـ) الضرورية لتجديد خلايا الجلد الحساسة، لذلك فهو يعتبر من أهم علاجات تجميل الشفاه، فقط استخدمي زيت الزيتون يومياً قبل النوم لشفاه تجمع بين الرطوبة والليونة، وبين الامتلاء والجاذبية.

3.الليمون والعسل

يعتبر الليمون من أهم العلاجات الفعالة للتخلص من تشققات الشفاه واسمرارها، إضافة إلى أن فعالية الليمون تزداد على الشفاه عند مزجها بالعسل، فمزيج الليمون مع العسل يعمل كقناع طبيعي لإكساب بشرة الشفاه اللون الدموي الوردي، إضافة إلى حماية الشفاه من العوامل الخارجية الضارة.

4.الفراولة

تعتبر الفراولة من أهم أصدقاء الشفاه، فاستخدامها مباشرة لتدليك الشفاه مرة كل مساء سيمنحك شفاهاً وردية وممتلئة كلها حيوية وجاذبية.

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