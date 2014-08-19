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20 فستاناً لإطلالة المراهقات في السهرات

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20 فستاناً لإطلالة المراهقات في السهرات 20 فستاناً لإطلالة المراهقات في السهرات

الإثنين 18-08-2014 09:42

تجد الفتاة المراهقة صعوبة في اختيار الإطلالة المناسبة لها في السهرات، إذ يجب عليها أن تجد لوكاً متوازناً لا يظهرها أكبر من عمرها ولا يظهرها كطفلة، وقد عرض العديد من مصممي الأزياء الراقية والكوتور بعض الفساتين التي نجدها مناسبة جداً لإطلالة الفتاة المراهقة في السهرات المسائية ضمن عروض خريف وشتاء 2014-2015.

الفساتين القصيرة تعطيك إطلالة ناعمة وأنيقة، وتظهرك بشكل مناسب لعمرك، وقد استهدف المصمم Armani جمهوره الأصغر عمراً بفساتين أميرية ناعمة وأنيقة باللونين الأحمر والأسود، كما شاهدنا عدداً كبيراً من الفساتين الجميلة في عرض Dior لأزياء الكوتور للخريف المقبل.

وننصحك كذلك بأن تبتعدي عن الفساتين ذات الألوان الداكنة، وأن تلجئي للألوان المنعشة كالوردي والأصفر وغيرها، والأفضل من ذلك الطبعات الشبابية كالورود والخطوط التي ظهرت بشكل كبير في عروض Giambattista Valli و Chanel.

جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل 20 فستاناً لإطلالة المراهقات في السهرات من عروض خريف وشتاء 2014-2015، شاهديها معنا واختاري الأجمل بينها.
 

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