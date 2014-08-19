جورج شقرا يوقع إطلالات السجادة الحمراء

تتميز فساتين المصمم اللبناني جورج شقرا بفخامتها وأناقة تفاصيلها، ويبدو أن هذا ما يجذب إليها أنظار نجمات هوليوود على السجادة الحمراء، إذ شوهدت تزين أجمل الإطلالات وأكثرها فخامة.

مازالت إطلالة الممثلة الشابة هايدين بانتير Hayden Panettiere عالقة في أذهاننا، حيث اختارت فستاناً أنيقاً بستايل العشرينات الرائع، أما زميلتها جينيفر موريسون Jennifer Morrison فقد ظهرت ببدلة سماوية براقة أضفت شيئاً من الفخامة والرقي على إطلالتها، فيما اختارت هولاند رودن Holland Roden فستاناً قصيراً باللون الأسود البراق.

ويبدو أن جورج شقرا من عشاق اللون الأبيض، حيث ظهر هدا اللون تحديداً في معظم الإطلالات التي حملت توقيعه، منها: إطلالة إيما روبرتس Emma Roberts بلوك بسيط ورائع، والإطلالة الدرامية التي اختارتها النجمة الصينية فان بينغ بينغ Fan Bingbing بفستان أبيض مزيّن بالريش الكحلي الرائع، ولكن الإطلالة الأجمل على الإطلاق من المصمم جورج شقرا كانت إطلالة الممثلة الصينية لي بينغ بينغ Li Bingbing بفستان أبيض مميز وفخم على السجادة الحمراء لمهرجان "كان" قبل عدة أعوام، وقد تم اختيار الفستان ليزين إطلالة تمثال شمع للممثلة نفسها في متحف مدام توسو في هونغ كونغ.

شاهدي معنا أجمل إطلالات النجمات من المصمم جورج شقرا، وأخبرينا أيها الأجمل برأيك؟

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