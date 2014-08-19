مليون جنيه لتنفيذ المشروعات الاستثمارية بمركز أبنوب بأسيوط

قال هاشم عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة أبنوب بمحافظة أسيوط أن المشروعات التنموية والاستثمارية لقري المركز والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تجاوزت 17 مليون جنيه وتم تنفيذ هذه الخطة طبقاً لتوجيهات اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط وتدعيما منه لأبناء المحافظة ، مضيفاً أن المشاريع المنفذة تشمل استكمال المجزر الآلي بعرب العوامر وكذلك تم إنشاء وحدتين صحية جديدة بقريتي بهيج ورفاعة الطهطاوي التابعة للمركز والانتهاء من مركز صحة المرأة بتكلفة تبلغ حوالي 6 مليون جنيه بالاضافة الي انشاء مدارس للتعليم الاساسي بقري المركز.

وأشار هاشم إلى انه تم الانتهاء من إنشاء المباني الإدارية التابعة للمجزر الآلي وجاري توصيل شبكة التغذية الكهربائية للمجزر والمقام علي مساحة 4000 م مؤكداً أهميته في خدمة المدينة وكافة قري المركز والمساهمة في تحسين البيئة والحصول علي خدمة مميزة لأعمال الذبح حيث انه يستوعب أكثر من 300 رأس مضيفاً انه تم إنشاء وحدتين بقريتي بهيج ورفاعة الطهطاوي بإجمالي تكلفة 3 مليون و700 ألف جنيه لتخدم حوالي 26 ألف نسمة من سكان القرية بالاضافة الي الانتهاء من مركز صحة المرأة والذي يبلغ تكلفته 6 مليون جنيه.

وأوضح رئيس المركز أنه تم انشاء لوحة توزيع كهرباء جديدة بالاضافة الي اللوحة الموجودة بالمنطقة الصناعية بالعوامر وتم تغذيتها من محطة كهرباء ابنوب ومحطة كهرباء اسيوط الجديدة بتكلفة تبلغ 6 مليون و500 الف جنيه مضيفا انه جاري شراء قطع غيار ومعدات كهرباء للمدينة والقري التابعة للمركز بتكلفة تبلغ 440 الف جنيه.

وفي مجال التعليم قال انه جاري انشاء مدرستين بجزيرة الخلايفة للتعليم الاساسي وبمنطقة كوم ابوشيل بتكلفة 5 مليون و700 الف جنيه كمنحة مقدمة من دولة الامارات الشقيقة بالاضافة الي ترميم مدرسة التجارة واحلال وتجديد سور المدرسة بتكلفة مليون و400 الف جنيه.