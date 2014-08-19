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صحة أسيوط : مركز الفيروسات الكبدية بالمحافظة ضمن 8 مراكز لبدء علاج فيروس ” C”

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صحة أسيوط : مركز الفيروسات الكبدية بالمحافظة ضمن 8 مراكز لبدء علاج فيروس ” C” صحة أسيوط : مركز الفيروسات الكبدية بالمحافظة ضمن 8 مراكز لبدء علاج فيروس ” C”

مديرية الصحة أسيوط

أعلن الدكتور احمد عبد الحميد وكيل وزارة الصحة باسيوط عن اختيار مركز علاج الفيروسات الكبدية بديوان مديرية الصحة بالمحافظة ليكون هو المركز المنوط به علاج حالات الالتهاب الكبدى الفيروسي “c”بالمحافظة والمحافظات المجاورة وقد جاء اختياره ضمن 8 مراكز علي مستوي الجمهورية ليبدأ استخدام العقار الجديد (سوفولدي) على المرضى الذين يعانون من تدهور فى الحالة الصحية نتيجة الاصابة بالفيروس .

وقال وكيل الوزارة ان اختيار المركز جاء بعد قيام وفد من اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة بزيارة مركز الكبد بأسيوط حيث أثني علي الخدمات التي يقدمها المركز وأعمال التطوير المستمرة فيه .

وقال “عبد الحميد”ان عمليات التطوير مستمرة وتقديم كافة التجهيزات الحديثة التي تساعد علي التشخيص الدقيق وخاصة الفحوص المعملية سارىة حتى تقديم الخدمة ؛ وذلك طبقا لتعليمات اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط المشددة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لابناء المحافظة ونوه الى ان محافظ اسيوط حذر من اى تهاون فى حق المرضى المترددين على المركز منذ بدء عمله وضرورة تقديم العناية الفائقة لمرضى الحالات المزمع استقبالها خلال الشهور القادمة للعلاج حتى تكون هناك بارقة امل لكل المرضى فى كل بر وفى اسيوط خاصة .

وأشار وكيل الوزارة إلي أن العلاج الجديد من المتوقع وصوله لمراكز الكبد خلال شهر أكتوبر مضيفا انه سيتم وضع معايير طبية للحالات التي سيبدأ استخدام العلاج الجديد لها من خلال اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والتي ستقوم بعقد ورش عمل للأطباء المعالجين بالمراكز المختلفة وذلك لتعريفهم بسياسة وزارة الصحة فيما يتعلق باستخدام العقار الجديد .

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