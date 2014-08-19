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تعليم السويس ينظم مهرجان للأندية بنقابة المهندسين

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تعليم السويس ينظم مهرجان للأندية بنقابة المهندسين تعليم السويس ينظم مهرجان للأندية بنقابة المهندسين

مديرية التربية والتعليم بالسويس

قال أيمن فهمى إسماعيل المستشار الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس ان مجلس أمناء التعليم بالسويس ينظم بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم التابع لوزارة التربية والتعليم مهرجان للأندية العملية لمدارس المحافظة الـ 14 محافظة منها 7 شمال و 7 ادارة جنوب التعليمية وذلك يوم 27 أغسطس بنقابة المهندسين .

وأضاف بان هذا المهرجان يضم عروض للأعمال العملية الفنية المبتكرة لتلاميذ مدارس السويس بمختلف المراحل التعليمية ويقام المهرجان تحت رعاية اللواء العربى السروى محافظ السويس بحضور عبد الحافظ وحيد ، وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس ابراهيم عبد الله رئيس مجلس امناء التعليم.

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