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8 أشياء قد لا تعرفها عن محمد فوزي.. أول من قدم أغنية «فرانكو آراب».. ورائد أغاني الأطفال

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8 أشياء قد لا تعرفها عن محمد فوزي.. أول من قدم أغنية «فرانكو آراب».. ورائد أغاني الأطفال 8 أشياء قد لا تعرفها عن محمد فوزي.. أول من قدم أغنية «فرانكو آراب».. ورائد أغاني الأطفال

محمد فوزي

تقرير: محمد الموجي 

«كازانوفا» الشرق وواحد من أهم الفنانين والموسيقيين الذي جدد، وقدم الكثير على مستوى الغناء والتلحين والتمثيل، ليحصل الموسيقار محمد فوزي على لقب «سابق جيله» أو «سابق عصره».

وبالنظر إلى تاريخ محمد فوزي الفني نجد أنه كان له الريادة في أكثر من شيئ:

فوزي هو أول من قدم الأغنية الحديثة، والتي كانت تُعرف باسم الأغنية «الساندوتش»، وتُعرف حاليًا باسم الأغنية الشبابية، ومن أشهر أغانيه: «طير بينا يا قلبي».. «مال القمر ماله».. «أي والله».

 

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وكان لفوزي الريادة كملحن ومطرب في تقديم أغنية للطفل، واستطاع فوزي من خلال الأغاني التي قدمها للطفل مثل «ماما زمانها جاية» «ذهب الليل»، أن يكون أشهر من غنى للطفل بمصر حتى الآن.

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لم يكتف فوزي بتقديم أغنية عادية للطفل، بل كان أول من قدم للطفل أغنية سياسية، حيث قدم أغنية تحمل مضمون سياسي وتتحدث عن ثورة يوليو 1952 .

وقدم فوزي أول أغنية بدون «أوركسترا».. «موسيقى»، معتمدًا على الكورال فقط وهى أغنية «كلمني»، وذكر الفنان سمير صبري في حوار تلفزيوني أن هناك رواية لا يرجح صحتها: أن فوزي عندما تأخرت الأوركسترا عليه قرر أن يقدم الأغنية.. وهذا يصعب تنفيذه مع الكورال دون تحضير.
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«مصطفى يا مصطفى» أول أغنية «فرانكو آراب» ظهرت في الستينيات، الأغنية التي أعجبت داليدا وقام شقيقها بغنائها كانت آيضًا من ألحان محمد فوز.

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لم تقتصر ريادة محمد فوزي في الموسيقى فقط بل امتدت لعالم السينما، حيث كان أول من قدم الأفلام الملونة بالسينما المصرية «الحب في خطر»، والذي تم عرضه عام 1951 ليسبق فيلم دليله للعندليب بخمسة أعوام، كما قدم فيلم آخر ملون «نهاية قصة».

شركة « فون» هى أول شركة للإسطوانات بالشرق الأوسط، وأسسها محمد فوزي في أواخر الخمسينات، وتم تأميمها في بداية الستينيات لتحمل منذ تأميمها إلى الآن شركة «صوت القاهرة»، مما كان له أثر سلبي على صحته.

أصيب الموسيقار والفنان محمد فوزي، بمرض نادر شخصه بعض الأطباء على أنه «سرطان عظام».. وأطباء آخرون قالوا إنه مصاب بالتهاب في الغشاء البريتوني الخلفي.. والذي كان مصاب به حينها  5  أشخاص فقط في العالم. 

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