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بالصور.. إجراء عملية “استئصال رحم” على ضوء كشافات الهواتف لانقطاع الكهرباء بالإسماعيلية

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بالصور.. إجراء عملية “استئصال رحم” على ضوء كشافات الهواتف لانقطاع الكهرباء بالإسماعيلية بالصور.. إجراء عملية “استئصال رحم” على ضوء كشافات الهواتف لانقطاع الكهرباء بالإسماعيلية

أثناء الجراحة في غرفة العمليات

أدى انقطاع التيار الكهربائي المستمر، إلى قيام أطباء مستشفى الإسماعيلية العام بإجراء عملية جراحية كبرى على أضواء كشافات الهاتف المحمول، ظُهر أمس الاثنين، بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر، وتعطل مولدات الكهرباء بالمستشفى ، وفقا لما نشره موقع النقابة العامة لأطباء .

قضى الأطباء ساعتين تحت كشافات الهاتف المحمول لإجراء عملية استئصال رحمي لمريضة، وذلك بالاستعانة بكشافات الموبايل على موضع العملية، وعلى الرغم من معاناة الفريق الطبي بسبب ضعف الاضاءة إلا أن العملية تمت‫ بنجاح، والمريضة في حالة صحية مستقرة .

وقالت مصادر طبية إن الطبيب عاطف السماك، استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى الإسماعيلية العام، والطبيب نادر محسن اللبيدي، أخصائي النساء، والفريق الطبي المرافق لهما أجروا جراحة “استئصال رحمي ” لسيدة في العقد الرابع على اضواء كشافات المحمول بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتعطل مولدات الكهرباء، نتيجة أعطال في مولدات الكهرباء المتواجدة بالمستشفى منذ فترة طويلة وزيادة أعطال الكهرباء.

وأضافت المصادر أن إدارة المستشفى أبلغت قسم الصيانة لإتمام الإصلاحات اللازمة للمولدات لتشغيلها لكن المولدات سرعان ما تتعطل مرة اخرى، وأن توقف 12 مولد عن العمل تسبب في توقف تشغيل الأجهزة الطبية في أقسام الخارجي والأشعة والأقسام الداخلية والحضانات.

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