موانئ البحر الأحمر تتجاوز الأرباح المستهدفة بزيادة 61 مليون و839 ألف جنيه

استعرض اللواء بحرى حسن فلاح رئيس الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر الإيرادات التى حققتها الهيئة خلال العام المالى الماضى ، وذلك خلال زيارة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ووفد من الوزراء لموانى جنوب سيناء ، حيث بلغ إجمالى ايرادات الهيئة للعام الماضى 639 مليون و 839 الف و 831 جنيه حيث كان من المنتظر تحقيق مبلغ 578 مليون جنيه.

و أضاف فلاح بان الهيئة بذلك تجاوزت ربط الإيرادات الفعلية بزيادة قدرها61 مليون و 839 ألف و 831 جنيه و الهيئة ، مشيرا الى ان هيئة الموانئ استطاعت فى نفس العام تحقيق وفورات فى البند المخصص للتكاليف و المصروفات بلغ 2 مليون و 841 الف و 288 جنيه و هذا نتيجة ترشيد الاستهلاكات و المصروفات و بتعاون جميع العاملين و استجاباتهم لنداء الوطن .

كما حققت موانىء البحر الأحمر خلال شهر يوليه زيادة فى تداول البضائع قدرها 66.26 % ، وبلغت كمية التداول خلال شهر يوليه 2014 كمية 2210762 طن بضائع صادر ووارد عبر موانى البحر الأحمر وذلك بزيادة قدرها 66.26 % عن شهر يوليه للعام الماضى .

وقال عبد الرحيم محمد مصطفى المتحدث الإعلامى للهيئة ان كمية الواردات بلغت 1649827 طن بضائع واردة و 560935 طن بضائع صادرة حيث استقبلت موانى الهيئة 144608 طن بوتاجاز ، و 9444 طن حيوانات حية ، و 848294 طن زيت طعام ، و848294 طن كلينكر ، كما تم استقبال 25462 طن بضائع خطرة لاستخدامها في بعض الصناعات و تصدير 12030 طن بضائع خطرة وتصدير 17106 طن اسمنت و 169577 طن فوسفات .

و غادر عبر موانى سفاجا و نويبع 25973 راكب و استقبلا 11854 راكب بإجمالى 37827 راكب ( وصول و سفر ) كما وصل 2182 سائح و مغادرة 1722 سائح باجمالى 3904 سائح .

و شهدت ميناء الادبية وصول 699 ( حاوية 20 قدم ) و سفر 163 ( حاوية 20 قدم ) باجمالى 862 ( حاوية 20 قدم ) استقبلت 1851 ( حاوية 40 قدم ) و مغادرة 1164 ( حاوية 40 قدم ) باجمالى 3015 ( حاوية 40 قدم ) ، و تم تداول 49819 حاوية بميناء السخنة حيث استقبلت 21818 حاوية و غادرت 28001 حاوية و 265 حاوية ترانزيت .