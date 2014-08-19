قبل رحيله روبن وليامز يُسجّل فيديو مؤثراً

ليس مستغرباً من نجم مثل الراحل Robin Williams أن يُحقق أمنيةُ مريضةٍ ويزرع الفرحة في قلبها، برغم أنّه تبيّن أن الحزن يسكن قلبه.

فقبل بضعة أشهر من وفاة النجم الكوميدي، صوّر فيديو لفتاة تدعى Vivian Waller من نيوزيلاندا، تبلغ من العمر 21 عاماً، مريضة بسرطان الرئة والقولون والكبد.

وكان Robin ضمن لائحة طلباتها قبل وفاتها، التي تكوّنت من 5 طلبات، تضمنت الزواج من حبيبها، وحضور عيد ميلاد ابنتها الأوّل، إضافة إلى لقاء نجمها Robin Williams.

لكن الحالة الصحية للفتاة حالت دون أن تنتقل من أوكلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمقابلة النجم الراحل، فلبّى طلبها بتسجيل لها فيديو مدّته 20 ثانية، أرسله لها عبر البريد الإلكتروني.

وفي الفيديو يظهر Robin Williams حبّاً كبيراً لهذه العائلة الصغيرة التي تعاني كلها مع الفتاة.