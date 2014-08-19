أقوى تعليقات نجمات هوليوود في الإعلام

بعد أن لفتوا أنظار العالم بنجوميتهم وأعمالهم، أرادوا أن يخطفوا اهتمام الجمهور هذه المرة بتغريداتهم وتعليقاتهم وآرائهم التي أدلوا بها في المقابلات الصحافية.

إنهم نجوم هوليوود من جديد، يجذبون معجبيهم، إنما بطريقة طريفة وغير اعتيادية.

هنا، نقدّم لكم أكثر التعليقات التي لاقت رواجاً وضجّة بين متتبّعي نجوم العالم وأخبارهم:

"في حال كنت أشعر بالرهبة.. فأنا أشعر بالرهبة من موهبتها".

هكذا علقّت Rachel McAdams على الشائعات التي أفادت عن تلقّيها تهديدات من النجمة العالمية Lindsay Lohan.

Blake Lively خلال حديثها لصحيفة لايف ستايل، قالت في ردّ على سؤال عن أسلوب حياتها الجديد: "أنا جائعة... ليس فقط للانتشار بل للتجارب أيضاً".

Dakota Johnson علقّت على مشهد القبلة الرومانسية التي أدّتها في فيلم Fifty Shades of Grey، قائلة: "إنها ليست حالة رومانسية فحسب... بل هي مهمّة".

النجم العالمي Kanye West قال عن زوجته: "من يُرد أن يعيش حياته، يجب أن يكتسب بعض مهارات Kim Kardashian".

النجمة Kate Hudson، قالت عند سؤالها عن الممثلة التي ترغب بتقديم شخصيتها: "لطالما اعتقدت أنني سأكون Paula Abdul".

Amy Sedaris قالت عن حبيبها Justin Theroux: "إنه كالصديقة.. قد يضع لك المكياج ويقدّم لك النصائح اللازمة".

المغنية الأمريكية Lana Del Rey واجهت تهمة ممارسة الجنس مع العديد من الرجال، بهدف كسب الشهرة، بالكثير من السخرية والتهكّم قائلة: "هل تعلم؟ مارست الجنس مع الكثير من الرجال في مجال الصناعة، لكن للأسف أيّاً منهم لم يرفع صفقاتي التجارية.. بالفعل إنه أمر محزن".