تعذر حضور مديرأمن القليوبية لسماع شهادته في محاكمة 9 قيادات إخوانية بمعهد الأمناء

تعذر حضور مديرأمن القليوبية ومدير الامن العام ومدير المباحث فى محاكمة محسن راضى و8 أخرين بتهمة اقتحام قسم بنها

أكد قاضى محكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة، تعذر حضور مدير أمن القليوبية السابق، ومدير الأمن العام، ومدير المباحث لدواعى أمنية وأثبت حضور أمين فوزى أسعد مدير التنظيم بمجلس مدينة بنها، والمهندس خالد حسن المصلحى مدير إدارة التنظيم بمجلس مدينة بنها.

وطلب محسن راضى، من قاضى الجلسة السماح له بالحديث مثل ما حدث فى الجلسة السابقة ، قائلا ” إن الثورة لابد أن تأتى بالعدل وليس بالظلم ” وذلك في محاكمة 9 متهمين، من بينهم عضو مجلس شعب عن دائرة بنها “محسن راضي”، في أحداث شغب قسم بنها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشاريين عصام ابو العلا وفتحى الروينى وسكرتارية وليد الاعصر ومينا عوض.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة، ووجهت إليهم تهمًا منها الانضمام إلى جماعة الإخوان على خلاف أحكام القانون، واشتركوا في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، كما شرعوا في قتل المجني عليه زين العابدين محمد أحمد، وحيازة أسلحة بدون ترخيص.