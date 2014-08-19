لويس إنريكي: أريد أن يصبح توقع أسلوب لعب برشلونة صعبا

برشلونة، (إفي): أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني عن سعادته بالفوز على ليون المكسيكي في كأس جوان جامبر بسداسية نظيفة، الا أنه أكد أن فريقه لم يصل بعد للمستوى المطلوب.

وقال إنريكي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، "كرويا، لم نصل للمستوى الذي أريده. نحتاج لشهرين. انضم كثيرون للفريق، وهذا يبدو في الملعب"، الا أنه أكد "بدنيا وصلنا إلى ما نريده".

وأشار إلى أنه يسعى لأن يصبح توقع أسلوب لعب البرسا أمرا صعبا، مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب عدة أمور بينها "القدرات الفردية، كما حدث في هذه المباراة".

وأبرز تفاهم نجمي الفريق ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، الا أنه أكد "لدي بدائل أخرى في الهجوم، وهذا أمر جيد للغاية".

وعن المتألق منير الحدادي، قال "سيعتمد بقاءه في الفريق الأول على أداءه. أعتقد أنه كان جيدا للغاية، لديه قدرات كبيرة. كغيره من الصاعدين المتواجدين معنا".