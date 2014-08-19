“داعش” لوالد طبيبة أسنان: أعدمنا ابنتك

نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، لموقع العربية، أن تنظيم “داعش” أبلغ والد طبيبة الأسنان “ر.ذ.ش” بأنه جرى إعدامها.

وأوضح أن “الطبيبة اختفت من عيادتها برفقة 4 من زميلاتها، في مدينة الميادين في الريف الشرقي لدير الزور، قبل نحو 10 أيام وعند ذهاب والد الطبيبة للبحث عنها، قالوا له في مقر التنظيم في مدينة الشدادي، بالريف الجنوبي للحسكة، إنه تم إعدامها بتهمة تشكيل خلية تجسس لصالح النظام “النصيري”، بينما لا يزال مصير زميلاتها مجهولاً”.

وتناقل عدد من الناشطين السوريين صورة للطبيبة التي قالوا إنها تدعى رؤى دياب.