شاهد بـ”أحداث كفر الشيخ” يتعرف على متهم اعتدى عليه

تواصل محكمة جنايات كفر الشيخ المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار حسن فريد الإستماع الى اقوال شهود الإثبات، اثناء نظر محاكمة 86 متهماً بقضية أحداث العنف التى دارت أمام قسم أول كفر الشيخ.

وأمر قاضى الجلسة بإخراج احد المتهمين من داخل قفص الإتهام الزجاجى، ويدعى محمد عبد الرؤوف ليواجه شاهد اثبات افاد خلال أقواله امام المحكمة بأن المتهم كان يحمل أعيرة خرطوش وانه اعتدى عليه خلال الأحداث محل الواقعة.

وفور اخراج المتهم من قفصه وجهت المحكمة سؤالاً لدى الشاهد عما اذا كان يستطيع التعرف على هذا المتهم، ليجيب بشكل قاطع بأنه هو من اعتدى عليه بإستخدام الخرطوش خلال التظاهرة التى نظمها مؤيدو جماعة الإخوان خلال الأحداث التى دارت امام قسم اول كفر الشيخ.

وكانت النيابة قد وجهت العامة للمتهمين تهم الاشتراك في تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل العمد، وتخريب عمدي لأملاك عامة وسرقة المنقولات، ومسدس ميري من مأمور الضبط القضائي، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، على خلفية أحداث شغب قسم أول كفر الشيخ .