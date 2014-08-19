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محلي طرابلس يحمل الحكومة الليبية المسؤولية لما تتعرض له العاصمة

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محلي طرابلس يحمل الحكومة الليبية المسؤولية لما تتعرض له العاصمة محلي طرابلس يحمل الحكومة الليبية المسؤولية لما تتعرض له العاصمة

ارشيفية

حمل مجلس طرابلس المحلي الليبية المؤقتة المسؤولية التامة لما تتعرض له مدينة طرابلس من اعتداءات وخطف وقتل، والذي وصل إلي القصف المتقطع بالجراد على الأحياء المدنية الآمنة.

وعزا المجلس – في بيان له اليوم الثلاثاء – ما تتعرض له العاصمة إلي عدم تطبيق الحكومة لقراري 27 و53 القاضيين بإخرج كافة المظاهر المسلحة من العاصمة طرابلس.

وأوضح البيان أن الأمر قد وصل إلي معارك عسكرية تسببت في تشريد الآف العائلات من منازلهم، وأنه في ظل غياب الحلول السلمية وصل الأمر إلي استعمال الطيران الحربي، وهو ما يعرض أمن المدينة بأكملها للخطر.

وطالب المجلس بضرورة وقف إطلاق النار لتقديم الخدمات الطارئة للمواطنين، وفتح تحقيق مع الطرف الذي أعلن مسؤليته عن استخدام الطيران الحربي وتحميله كل التبعات القانونية.

ويتعرض مطار طرابلس الدولي والمناطق المحيطة به منذ 13 يوليو الماضي إلى اشتباكات مسلحة عنيفة بين ثوار الزنتان الذين يسيطرون عليه وقوات غرفة عمليات ثوار ليبيا، وبعض من ثوار مصراتة ومدن الغرب الليبي.

 

أ ش أ

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