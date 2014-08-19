الهلال الأحمر يقدم أدوية بقيمة 13 مليون درهم لأهالي غزة

نفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر.. يشحن الهلال الأحمر أدوية بقيمة 13 مليون درهم إلى قطاع غزة لمواجهة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والذي أدى الى تفاقم الوضع الصحي السيء لعشرات الآلاف من النازحين داخل القطاع .. إضافة إلى وجود العديد من الجرحى والمصابين نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدها القطاع.

وتقوم بعثة الهلال الأحمر الإغاثية المتواجدة حاليا في قطاع غزة باستقبال شحنة الأدوية و نقلها من مصر إلى غزة بإشراف سفارة الدولة في القاهرة.

وكانت هيئة الهلال الأحمر قد أوفدت خمس بعثات إغاثة الى قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية لتقديم المساعدات الغذائية والإيوائية والأدوية والمعدات الطبية إضافة إلى إنشاء المستشفى الميداني في القطاع لمعالجة الأعداد المتزايدة من الجرحى والمصابين وتخفيف الضغط الكبير على القطاع الصحي في غزة نتيجة الحصار وتداعيات الحرب الأخيرة.

وقال سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي إن جهود الهلال الإنسانية في القطاع بدأت مع بداية الأحداث المؤسفة في غزة حيث سارعت الهيئة الى تلبية النداء الإنساني للأشقاء في فلسطين وقد توجهت حتى الآن خمسة وفود إغاثية إلى القطاع لتقدم العون للأهالي النازحين نتيجة تدمير بيوتهم وممتلكاتهم وتشردهم في الخلاء والمدارس والطرقات .. مشيرا إلى أن تلك الوفود باشرت بتوفير المواد الغذائية والخيام والأغطية وغيرها من الأسواق المحلية في مصر والقطاع إضافة إلى توفير الكادر الطبي والتجهيزات اللازمة للمستشفى الميداني بالقطاع والذي ساهم في علاج آلاف حالات الإصابة وإجراء مئات العمليات الجراحية.

وأوضح الفلاحي أن تواصل جهود الهلال الأحمر خاصة على صعيد المساعدات الطبية يأتي استشعارا لحاجة سكان القطاع الى هذه الخدمات في ظل التدمير الواسع للبني التحتية والذي طال حتى المراكز الصحية ما أدى الى نقص حاد في الأدوية اللازمة لعلاج الحالات المرضية والإصابات لآلاف الأشخاص .

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